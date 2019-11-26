Агузарова шокировала поклонников «новой» внешностью

Изменившийся внешний вид певицы Жанны Агузаровой вызвал широкий резонанс среди ее поклонников в соцсетях.

Совместную фотографию с артисткой, сделанную на юбилее советской рок-группы «Цветы», опубликовал в Instagram один из фанатов. Многие пользователи Сети, комментируя снимок, предположили, что Агузарова сильно изменилась из-за неудачных пластических операций.

«Ее теперь лучше слушать. Смотреть не надо», — написал shoppgolik.

«Боже, что с ней?» — задался вопросом другой комментатор.

«Я прощаю любимой Жанне всё! Но, конечно, придется привыкать к ее новым приколам», — добавил еще один фанат.

Агузарова — советская и российская певица, широкую известность получила благодаря участию в группе «Браво».

В марте известная своей экстравагантностью артистка уже шокировала поклонников, продемонстрировав новый имидж.