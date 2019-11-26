Международный директор Sotheby's рассказала о русском аукционе в Лондоне

Международный директор департамента русского искусства Sotheby's Джо Викери дала интервью «Известиям» накануне русского аукциона «Сотбис» в Лондоне, где будут выставлены около 160 картин и более 200 предметов искусства.

Главным хитом торгов Викери назвала картину современника Казимира Малевича авангардиста Ивана Клюна «Сферический супрематизм» (самая высокая предварительная оценка торгов: £2,5–3,5 млн ($3,2–4,5 млн. — Ред.). Эксперт заявляет, что такие направления русского арт-рынка, как авангард и Фаберже, неизменно привлекают внимание коллекционеров всего мира.

По словам Викери, российские государственные музеи редко участвуют в торгах. Кроме финансовой причины это связано с длительностью процедуры принятия решения о покупке.

Проработав с российскими покупателями больше двух десятилетий, эксперт пришла к мнению, что они коллекционируют не ради инвестиций, а «во имя любви к искусству».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Русские коллекционируют не ради инвестиций»