Пользователи Uber по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи онлайн-сервиса заказа такси Uber по всему миру столкнулись со сбоями в его работе. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы 25 ноября.

По данным сайта, 72% пользователей испытывали трудности при попытке сделать заказ в приложении для водителей Uber Driver, 21% пожаловались на проблемы с сайтом и у 6% были сбои при попытке авторизироваться.

Больше всего на неполадки жалуются жители США, Бразилии, Великобритании, Франции, Португалии и Австралии. Также о проблеме заявили пользователи из российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга.

В пресс-службе Uber в России и СНГ заявили ТАСС, что у России другое приложение этого сервиса — Uber Russia, которого сбои не коснулись.

«Uber в Москве и Санкт-Петербурге работает в обычном режиме, пользователи активно заказывают поездки через приложение Uber Russia, оно было специально разработано для России», — пояснили в пресс-службе.

Ранее, 22 ноября, сообщалось о сбое работы в «Яндекс.Карты», из-за которого некоторые пользователи испытывали трудности с запуском приложения «Парковки Москвы». Сайт parking.mos.ru рекомендовал автолюбителям оплачивать парковку через SMS-сообщение, паркомат или используя «личный кабинет» на сайте.