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Первая ледовая переправа открылась в Тюменской области

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В Тюменской области открыли первую ледовую переправу через реку Иртыш. Автозимник удалось подготовить в срок благодаря подходящим погодным условиям.

Всего на территории Уватского района планируется открыть три переправы. Первая из них начала работу на участке между двумя частями села Уват. Протяженность автозимника составляет 1,5 км, а ширина достигает 30 м. Об этом сообщает портал «Наш город».

Согласно прогнозам, в этом сезоне толщина наледи будет достаточной, чтобы выдержать массу 25 т. На берегах реки в районе переправы будут расположены пункты обогрева.

21 ноября сообщалось о запуске первой ледовой переправы в Томской области.

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