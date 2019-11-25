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Более 500 баннеров ликвидировали в Омске за несоответствие требованиям

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В Центральном округе Омска ликвидировали более 500 рекламных баннеров, которые не подходили городским требованиям по техническим характеристикам и месту расположения. За нарушения омичам грозят штрафы до 100 тыс. рублей.

Постановление, в котором указаны технические характеристики и требования к вывескам и указателям, было утверждено городской администрацией в мае. Специалисты обследовали территории вдоль основных городских магистралей и фиксировали несоответствия новым стандартам. Об этом сообщает ИА «Город55».

За нарушение правил физическим лицам грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей, должностным лицам — до 7 тыс. рублей, юридическим лицам — до 20 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф для юрлиц возрастает до 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Ижевске внедрили дизайн-код, который прописывает требования к внешнему виду информационных конструкций.

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