Более 500 баннеров ликвидировали в Омске за несоответствие требованиям

В Центральном округе Омска ликвидировали более 500 рекламных баннеров, которые не подходили городским требованиям по техническим характеристикам и месту расположения. За нарушения омичам грозят штрафы до 100 тыс. рублей.

Постановление, в котором указаны технические характеристики и требования к вывескам и указателям, было утверждено городской администрацией в мае. Специалисты обследовали территории вдоль основных городских магистралей и фиксировали несоответствия новым стандартам. Об этом сообщает ИА «Город55».

За нарушение правил физическим лицам грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей, должностным лицам — до 7 тыс. рублей, юридическим лицам — до 20 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф для юрлиц возрастает до 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Ижевске внедрили дизайн-код, который прописывает требования к внешнему виду информационных конструкций.