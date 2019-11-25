Бокерия стал почетным президентом НМИЦ

Кардиохирург Лео Бокерия перешел с поста директора на должность почетного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии (ССХ) имени Бакулева. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в понедельник, 25 ноября.

«Не увольняется, переходит с позиции директора центра на позицию президента центра», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее в понедельник в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Скворцова подписала заявление об увольнении Бокерии. В ответ на это замглавы Минздрава Олег Салагай опубликовал пост в Telegram-канале, в котором назвал эту информацию «совершенно не соответствующей действительности».

«Лео Антонович Бокерия — выдающийся хирург и организатор здравоохранения, и, конечно, об его уходе из центра не может идти никакой речи», — подчеркнул Салагай.

Лео Бокерия, которому 22 декабря исполнится 80 лет, — главный кардиохирург Минздрава России. Возглавляет НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева с 1994 года.