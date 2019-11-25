Более 120 школ нужно отремонтировать в Удмуртии

В капремонте нуждаются 124 школы Удмуртии, сообщает пресс-служба Госсовета республики. На сегодняшний день 16 зданий изношены более чем на 50%, три учреждения находятся в аварийном состоянии. Кроме того, региону необходима поддержка на создание новых сельских школ.

Для строительства больниц необходимо привлечь федеральные средства. Новое амбулаторное отделение Воткинской районной больницы обойдется в 850 млн рублей, сообщает ИА «Сусанин». По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Анастасии Муталенко, в 2019 году из регионального бюджета на ремонт объектов социальной сферы была выделена беспрецедентная сумма — 3 млрд рублей.

Напомним, в Удмуртии планируют заранее провести торги на ремонт дорог. Контракты с подрядчиками заключат до конца года. Подобную практику реализуют в республике впервые. По данным властей, контракты на ремонт дорог в 2020 году планируется подписать в первой половине декабря 2019 года.