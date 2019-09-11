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Фасады домов отремонтируют в Ижевске на средства бизнесменов

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В 2020 году в Ижевске обновят фасады еще восьми домов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин. В настоящее время рабочие закончили благоустройство внешнего облика дома № 190 на улице Пушкинской.

В ближайшие дни закончится преображение фасада на Лихвинцева, 46. Дом № 198 на улице Пушкинской начнут ремонтировать на следующей неделе. До Нового года в Ижевске обновят фасад еще одного дома — № 200 на улице Пушкинской. Работы проводятся за счет пожертвований предпринимательского сообщества, отмечает ИА «Сусанин».

Напомним, в Ижевске впервые планируют внедрить в городскую среду концепцию ландшафтной архитектуры, адаптированную под местные климатические условия и основанную на элементах удмуртской идентичности. Проект планируют реализовать за пять лет. Его разработкой займутся ученые, ландшафтные дизайнеры и культурологи Удмуртской Республики.

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