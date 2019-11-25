Песков раскрыл дату запуска газопровода «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и глава Китайской народной партии Си Цзиньпин 2 декабря по телемосту откроют газопровод «Сила Сибири». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время разговора с журналистами в понедельник, 25 ноября.

«Предположительно, 2 декабря. Если будут какие-то подвижки, мы проинформируем», — отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что лидеры двух стран договорились о дате запуска во время встречи в Бразилиа.

Газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай по так называемому восточному маршруту. Протяженность газопровода составит около 3 тыс. км.

Как ранее, в сентябре, заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер, топливо начнет поступать в КНР по «Силе Сибири» с 1 декабря. Предположительно, за 30 лет на китайский рынок будет поставлен 1 трлн куб. м российского газа.