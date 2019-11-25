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СМИ узнали о проникновении грабителей в сокровищницу в Дрездене

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Фото: Michael Deutschmann
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В ночь на понедельник неизвестные злоумышленники проникли в известное хранилище драгоценностей «Зеленый свод», расположенное во дворце-резиденции в Дрездене. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на заявление полиции.

В сокровищнице хранятся предметы искусства, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов евро, отмечает издание. Данных о точном ущербе от ограбления пока нет, но журналисты допускают, что он может составить «миллиард евро».

На веб-сайте музея опубликовано объявление, что Дрезденский замок-резиденция для посещения в понедельник закрыт.

Музейная экспозиция охватывает период от Ренессанса до классицизма. Вниманию посетителей представлены около 4 тыс. уникальных предметов старины.

В 2017 году воры забрались в Музей изобразительных искусств Фурвьер в Лионе. Были украдены экспонаты, стоимость которых может превышать €1 млн. Среди украденного был и главный экспонат музея — тиара Девы Марии, украшенная 1791 драгоценным камнем.

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