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Показ сериала «Зулейха открывает глаза» отложили на 2020 год

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Писательница Гузель Яхина сообщила в соцсетях, что премьеру сериала по ее роману «Зулейха открывает глаза» перенесли на весну следующего года. Главную роль в нем играет Чулпан Хаматова.

«Сериал «Зулейха открывает глаза» всё еще не вышел на экраны. Даты премьеры определяет телеканал. Скорее всего, это будет уже весной», — написала в Instagram Гузель Яхина.

Эту информацию подтвердил корреспонденту ИА «Татар-информ» Расим Хазиев, пресс-секретарь администрации Лаишевского района, где проходили съемки. Там возвели гигантские декорации спецпоселения Семрук, некоторые сцены снимали в центре Казани и на территории Казанского Кремля.

Книга Яхиной «Зулейха открывает глаза» была опубликована в 2015 году. Действие начинается в 1930 году в далекой татарской деревне. Зимой 1930-го у крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по каторжному маршруту в Сибирь. Во второй части романа рассказывается история выживания ссыльных, брошенных в глухой тайге на берегу Ангары без пищи, крова и теплой одежды.

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