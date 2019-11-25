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Силуанов заявил о возможном росте ВВП в 2019 году более чем на 1,3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%, прогнозируемых правительством, заявил министр финансов РФ, первый вице-премьер Антон Силуанов. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 ноября.

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«Что касается темпов роста, то мы видим, что динамика экономического роста нарастает. В октябре за 10 месяцев мы увидели темпы роста уже 2,2%. Посмотрим, насколько этот тренд будет стабильный», — подчеркнул Силуанов, выступая в Совете Федерации.

Он отметил, что начинают работать нацпроекты и меры, которые были приняты с целью стимулирования экономического роста страны. Министр финансов выразил уверенность, что динамика экономического роста в этом году будет не ниже, а возможно, и выше прогнозируемой.

Он также добавил, что инфляция по итогам текущего года ожидается ниже даже того прогноза, который был скорректирован с 4,3% до 3,8%. «На самом деле, будет еще ниже. Это позволяет нам при тех индексациях, которые мы производили, а индексации мы производили на более высокие темпы инфляции, соответственно, увеличить расходы в реальном выражении», — резюмировал первый вице-премьер.

По официальному прогнозу российского правительства, рост ВВП в 2019 году составляет 1,3%.

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