Прямой эфир

Фестиваль испано- и португалоязычных стран пройдет в Москве 30 ноября

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Евгений Самарин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фестиваль испано- и португалоязычных стран состоится в Библиотеке иностранной литературы в столице 30 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Надеемся, что фестиваль станет настоящим праздником для тех, кто интересуется испано- и португалоязычными странами, подарит возможность ближе познакомиться с яркой самобытной культурой этих народов и вдохновиться их жизнелюбием и позитивным настроем», — отметила руководитель Ибероамериканского культурного центра Татьяна Евграфова.

Добежать до китайской границы: как проходит Культурный форум в Петербурге
В Северной столице подвели итоги Года театра и обсудили сотрудничество с КНР

На фестивале будет представлен литературно-музыкальный спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка», посвященный испанскому поэту. Автором спектакля и сценария стал Мигель Паласио — историк, чья специализация связана с жизнью и творчеством не только Лорки, но и Габриэля Гарсии Маркеса, а также Михаила Лермонтова.

Кроме того, будет работать фотовыставка «Мексика. Всемирное наследие». В рамках фестиваля пройдут публичные чтения романа в стихах «Евгений Онегин» Пушкина на португальском и испанском языках.

Шеф-повар посольства Португалии в России Рикардо Лопеш проведет лекцию о традиционных португальских праздниках.

В музыкальной программе фестиваля выступят барабанщики школы самбы Samba Real.

Отдельное внимание будет уделено танцевальным направлениям Латинской Америки. Танцоры фламенко представят зрителям шоу Ida y Vuelta, кроме того, посетители смогут увидеть представителей школы капоэйры и танцовщиков танго.

Для детей организаторы фестиваля приготовили специальную программу — уроки португальского языка и викторину «Путешествие по миру испанского языка».

12 ноября, по результатам голосования в системе электронных референдумов «Активный гражданин», жители Москвы назвали любимым фестивалем «Путешествие в Рождество» (22,84% участников опроса). 10,99% респондентов выбрали «Круг света». Третье место заняла «Московская Масленица» (9,11%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В парке Сокольники откроется фестиваль волшебных китайских фонарей
В Суздале определили победителей второго регионального этапа проекта «Гостеприимная Россия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019