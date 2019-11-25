Фестиваль испано- и португалоязычных стран пройдет в Москве 30 ноября

Фестиваль испано- и португалоязычных стран состоится в Библиотеке иностранной литературы в столице 30 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Надеемся, что фестиваль станет настоящим праздником для тех, кто интересуется испано- и португалоязычными странами, подарит возможность ближе познакомиться с яркой самобытной культурой этих народов и вдохновиться их жизнелюбием и позитивным настроем», — отметила руководитель Ибероамериканского культурного центра Татьяна Евграфова.

На фестивале будет представлен литературно-музыкальный спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка», посвященный испанскому поэту. Автором спектакля и сценария стал Мигель Паласио — историк, чья специализация связана с жизнью и творчеством не только Лорки, но и Габриэля Гарсии Маркеса, а также Михаила Лермонтова.

Кроме того, будет работать фотовыставка «Мексика. Всемирное наследие». В рамках фестиваля пройдут публичные чтения романа в стихах «Евгений Онегин» Пушкина на португальском и испанском языках.

Шеф-повар посольства Португалии в России Рикардо Лопеш проведет лекцию о традиционных португальских праздниках.

В музыкальной программе фестиваля выступят барабанщики школы самбы Samba Real.

Отдельное внимание будет уделено танцевальным направлениям Латинской Америки. Танцоры фламенко представят зрителям шоу Ida y Vuelta, кроме того, посетители смогут увидеть представителей школы капоэйры и танцовщиков танго.

Для детей организаторы фестиваля приготовили специальную программу — уроки португальского языка и викторину «Путешествие по миру испанского языка».

12 ноября, по результатам голосования в системе электронных референдумов «Активный гражданин», жители Москвы назвали любимым фестивалем «Путешествие в Рождество» (22,84% участников опроса). 10,99% респондентов выбрали «Круг света». Третье место заняла «Московская Масленица» (9,11%).