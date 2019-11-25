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Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении в ближайшее время внести в Госдуму проект закона об изменении правил самообороны.

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«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».

Как он уточнил, в настоящий момент российское законодательство предусматривает понятие самообороны только в случае нападения вооруженного преступника. В связи с этим Жириновский предлагает внести изменения в ст. 37 УК РФ. По его мнению, понятие предела самообороны необходимо расширить до мер по защите себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия, а также действия по защите имущества.

Депутат приводит в пример законодательство США, где человек, проникающий в чужой дом, понимает, что его могут убить. Он напомнил, что в 98% таких случаев жесткие меры применения самообороны в США оправданы.

В «Единой России» пока не прокомментировали поправки к закону, так как они еще не внесены в Госдуму. Депутаты «Справедливой России» могут поддержать документ. В то же время, фракция КПРФ выступает против, так как не хочет копировать законы США.

В России широкий резонанс получило дело сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Защита утверждает, что они действовали в рамках самообороны, так как на протяжении многих лет подвергались истязательствам, побоям и сексуальному насилию.

6 ноября 19-летней девушке, которую обвинили в нанесении ножевых ранений мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать, смягчили статью обвинения, переквалифицировав дело с «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» на «превышение пределов необходимой самообороны». Это преступление небольшой тяжести, которое предусматривает до года лишения свободы.

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