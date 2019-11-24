Самые счастливые люди будут бастовать в понедельник

Жители Финляндии, ранее признанные самыми счастливыми людьми в мире, устроят в понедельник, 25 ноября, забастовки солидарности, которые затронут общественный транспорт Хельсинки, рейсы авиакомпании Finnair, паромное сообщение, работу железных дорог и других организаций. Об этом 24 ноября сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, с 11 ноября в Финляндии продолжается забастовка почтальонов, работающих днем. Многократные переговоры сотрудников почтовых отделений с работодателями не привели к результатам. Причиной забастовки послужил спор об изменении коллективного договора работников отдела сортировки. 29 августа сотрудникам этого отдела (около 700 человек) заявили, что снизят их оклад в среднем на 30%. У некоторых зарплата станет меньше почти на 50%. Как отмечает газета «Солидарность», средний заработок почтовиков составляет €2100 в месяц, то есть в среднем доходы снизятся на €660.

Общественный транспорт Хельсинки поддержит почтальонов суточной забастовкой с 3:00 (4:00 мск) понедельника.

«Профсоюз работников автомобильной и транспортной отрасли объявил, что поддержит трудовой спор с почтой забастовкой солидарности, начинающейся в понедельник, 25 ноября в 3:00. Это окажет значительное влияние на работу муниципальной транспортной компании HSL», — говорится на сайте компании.

Авиакомпания Finnair сообщила о вынужденной отмене рейсов в понедельник. В пресс-службе перевозчика отметили, что компания не принимает участия в споре, но забастовка затронет наземное обслуживание и обслуживание клиентов в аэропорту. Всем клиентам, совершающим перелеты 25 ноября, перевозчик предложил поменять даты вылета, если это возможно.

Почтальонов также поддерживают профсоюз железнодорожников, профсоюз моряков, профсоюз публичного сектора и сферы благосостояния, профсоюз сферы услуг и профсоюз электриков. По планам профсоюза почтальонов забастовка продлится до 8 декабря.

20 марта исполнительный директор аналитического центра Next Era Юха Яакко рассказал «РИА Новости», почему в Финляндии живут самые счастливые люди. По его словам, государство играет активную роль в жизни своих граждан, заботясь о фундаментальных основах, необходимых для хорошей жизни, чтобы рядовой гражданин мог свободно сосредоточиться на своих собственных целях.