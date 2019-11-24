Лидером по динамике открытий на ресторанном рынке РФ стала вьетнамская кухня

Вьетнамская кухня стала самой популярной в 16 крупнейших городах России по количеству новых ресторанов, сообщает 23 ноября «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС.

Отмечается, что по итогам октября 2018 — ноября 2019 года число точек с вьетнамской кухней выросло на 91%, до 440 ресторанов. Второе место по популярности досталось китайской кухне: число этих заведений за период увеличилось на 54%, до 630 точек. Узбекская кухня заняла третье место — количество ресторанов выросло на 48%, до 1,2 тыс.

Среди наиболее востребованных по темпам открытий оказались также заведения с итальянской, американской, грузинской, армянской, азербайджанской и мексиканской кухонь.

Самые насыщенные сегменты среди перечисленных — итальянская и американская кухни, их количество составляет 4,5 тыс. и 3,9 тыс. заведений соответственно. Русская кухня заняла последнее место по количеству открытий новых заведений, но это наиболее насыщенный сегмент в стране — в этой направленности работают более 8,2 тыс. ресторанов.

В Москве находится более половины открытых ресторанов вьетнамской кухни. Активно они открывались в Красноярске и Новосибирске.

Популярность этого вида кухни обусловлена приемлемой ценой и объемом порций, отметили в издании.

15 ноября ресторан Twins Garden был второй год подряд признан лучшим рестораном Москвы. В первой десятке также оказались Lucky Izakaya Bar, White Rabbit, «Сахалин», Buro Tsum, «Белуга», «Северяне», «Probka на Цветном», Selfie и «Горыныч».