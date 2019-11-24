Станция МЦД-2 «Пенягино» откроется 24 ноября

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) завершила работы на станции «Пенягино» МЦД-2 «Курско-Рижский», она откроется в воскресенье. Об этом «Известиям» 24 ноября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Станция «Пенягино» откроется 24 ноября в 18:00. Теперь в районе Павшинская пойма Московской области у жителей появится станция наземного метро в пешей доступности. Планируется, что ею будут пользоваться 4 тыс. пассажиров в сутки, а к 2023 году — более 5 тыс. Работы по благоустройству прилегающей к станции территории продолжает вести Московская область», — говорится в сообщении.

Первые два диаметра — МЦД-1 (соединяет Одинцово и Лобню) и МЦД-2 (соединяет Нахабино и Подольск) — были запущены 21 ноября. В первый день работы поезда перевезли более 500 тыс. пассажиров.

В открытии МЦД принимал участие президент России Владимир Путин. Также глава государства стал одним из первых пассажиров, проехавших по диаметру.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки.

22 ноября эксперт заявил о важности запуска МЦД для жителей Москвы. Система позволит разгрузить линии Московского метрополитена и поможет в построении удобных маршрутов для пассажиров.