Скончался второй пилот экстренно севшего в Ростове-на-Дону самолета
Скончался пилот рейса Москва–Анапа. Предварительная причина — сердечный приступ. Летчику стало плохо в воздухе. Командир лайнера принял решение прервать полет. Самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. СК РФ проводит проверку.
Скончался пилот рейса Москва–Анапа. Предварительная причина — сердечный приступ. Летчику стало плохо в воздухе. Командир лайнера принял решение прервать полет. Самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. СК РФ проводит проверку.