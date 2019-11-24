Данные более 1 млрд пользователей утекли в Сеть

Данные более 1 млрд пользователей из разных стран утекли в Сеть. В базе не было паролей и реквизитов банковских карт, однако там хранилась информация из Facebook, Twitter и LinkedIn, также там обнаружили 50 млн телефонов и 662 млн электронных адресов пользователей.

Данные нашли в облачном сервисе Google Cloud. Сейчас база уже недоступна.