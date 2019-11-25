Серьезно о риске надвигающейся рецессии в США заговорили в августе, когда кривая доходности американских государственных долговых обязательств стала инверсивной. То есть короткие бумаги в момент стали доходнее длинных, что говорило о крайней неуверенности инвесторов в перспективах экономики. В настоящий момент спред между «длинными» и «короткими» бондами расширился до 16 базисных пунктов. Напомню, его сужение стало опережающим индикатором ипотечного кризиса 2008 года и запаздывающим показателем во время кризиса в 2000–2001 годах в США.

Очередное уменьшение ФРС процентной ставки восстановило доходность долгосрочных бумаг. Быстрое снижение ключевой ставки на 0,75% за относительно короткий период повторяет ситуацию 1995–1996 года, тогда регулятору хватило этого, чтобы запустить процессы инфляции и усилить экономическую активность. К тому же сейчас ФРС перешла к наращиванию своего баланса на сумму $60 млрд в месяц, что в целом нельзя приравнивать к программе количественного смягчения, так как эта мера ситуативная и не рассчитана на длительный период.

Крупнейшая экономика мира сейчас сталкивается с рядом сложностей, которые, впрочем, пока лишь гипотетически могут привести к стагнации, так как значение основного показателя, ВВП, в третьем квартале превзошло прогнозы на 0,3 процентных пункта и составило 1,9% (г/г). Экономика США продолжает рост исключительно благодаря внутреннему потреблению. Именно поддержка этого показателя — единственный способ сохранить рост экономики. Даже полная отмена введенных протекционистских мер в отношении КНР не способна значительно стимулировать внешнюю торговлю, тем более это вероятно лишь после президентских выборов.

Стимулы для рынка труда, как ключ к росту потребления, выступают приоритетом для американских властей. В октябре в экономике появилось 128 тыс. новых рабочих мест (ожидался рост на 89 тыс.). Безработица остается почти на пятидесятилетних минимумах — 3,6%. Рост зарплат на 3%, с одной стороны, благоприятен и влияет на важнейший для США показатель увеличения потребительских расходов. Но с другой — создает существенную нагрузку на затраты компаний, которые не могут демонстрировать прибыль, соответствующую притоку инвестиций.

В то же время розничные продажи остаются крайне нестабильными. В сентябре они упали на 0,3%, что стало неожиданностью, базовое значение показателя розничных продаж также снизилось. Если тенденция продолжится в течение 2–3 месяцев, это станет реальной угрозой роста ВВП.

Что касается ближайшего заседания ФРС 11 декабря, участники рынка почти уверены в сохранении текущего диапазона ставок 1,5–1,75%. Будущему смягчению денежно-кредитной политики в наступающем 2020 году способствует и показатель индекса потребительских цен (1,7%), который опять оказался ниже ожиданий, и необходимость избежать проявления кризисов краткосрочной ликвидности.

Глобальными рисками становятся последствия «торговых войн» и Brexit. Протекционистские меры в отношении Китая и других стран уже сказались на ряде показателей, так и не улучшив торговый баланс США. Объем заказов на товары длительного пользования снизился в сентябре на рекордные 1,1%. Наибольшие опасения у экономистов вызывает замедление промышленного производства, которое наблюдается практически повсеместно в развитых странах. Протекционистские меры США лишь способствуют этому. Компании вовлечены в транснациональные производственные цепочки, и удорожание тех или иных компонентов за счет появления новых пошлин в конечном счете сказывается на всех.

Недавнее социологическое исследование Global Wealth Management от швейцарского холдинга UBS отражает ожидания и опасения инвесторов на предстоящий 2020 год. Большинство из них видят причины быть более осторожными в наступающем году. 79% опрошенных инвесторов считают, что рынки ожидает более высокая волатильность. Значительного падения фондовых площадок в течение 2020 года ждут 55% респондентов с портфелем свыше $1 млн. Именно существенная коррекция на биржах может стать началом экономического спада.

Любые признаки ухудшения могут приблизить рецессию. Грядущее замедление мировой экономики, о котором только за последние 2 месяца заявили ОЭСР, МВФ, агентство Moody’s, дают основания задуматься, смогут ли очередные стимулирующие меры монетарных властей США быть эффективными.

Автор — финансовый аналитик

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