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Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

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Фото: instagram.com/tipich_krd
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Необычайно сильный отлив зафиксирован у побережья Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, чего не было уже несколько десятков лет. Об этом сообщило издание «Кубань 24».

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно. Причиной такого явления, предположительно, стал сильный ветер.

Местные жители призвали воспользоваться случаем, чтобы очистить дно моря перед тем, как вода снова вернется. При этом некоторые пользователи сети предположили, что сейчас на берегу можно поискать золото и другие драгоценные металлы.

29 октября российское отделение Greenpeace по итогам всероссийской акции мониторинга прибрежного мусора в стране сообщило, что окурки занимают самую большую долю (29,7%) среди загрязнителей берегов российских водоемов.

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