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В Австрии неизвестные похитили 20 т шоколада

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Фото: Global Look Press/Ralph Kerpa
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Неизвестные похитили около 20 т шоколада Milka стоимостью €50 тыс., который нужно было перевезти из Австрии в Бельгию. Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Фабрика обратилась к местной компании-перевозчику, чтобы доставить шоколад, но та обратилась к грузовой компании из Венгрии, которая, в свою очередь, передала его чешской фирме. Поэтому работники не сомневались в погрузке товара, когда на фабрику прибыл автомобиль с номерами Чехии.

Однако в Бельгию груз доставлен не был, после чего началось расследование. По версии следствия, для получения шоколада неизвестный предоставил поддельные документы, номерные знаки тягача бумагам не соответствовали, а номера полуприцепа были украденными.

В октябре сообщалось, что в Ленинградской области неизвестные угнали грузовик с 26,5 т сушеных фиников. Машину позже нашли, но без прицепа с товаром. В апреле в Москве угнали «Газель» с партией носков. Злоумышленники спровоцировали ДТП на МКАД и завладели остановившейся из-за этого машиной, угрожая водителю предметом, похожим на нож.

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