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Путину доложили о рекордном урожае свеклы в России

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном сборе сахарной свеклы.

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По его словам, в 2019 году был побит рекорд за всю историю страны. «Могу выделить несколько позиций. Сахарная свекла — 53 млн т, рост 25%», — цитирует Гордеева телеканал «Звезда».

Он также указал на рост урожайности и других культур, в том числе картофеля. «Всё это позволит иметь стабильные цены на потребительском рынке и увеличить темпы импортозамещения», — сказал вице-премьер.

В то же время Гордеев сообщил, что производство мяса и молока выросло на 2%. «По экспорту ожидаем $24 млрд», — добавил он.

В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» ранее сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению экспертов, это позволит сохранить летние цены на овощи до начала декабря. Однако полностью обеспечить россиян отечественными огурцами и помидорами пока не удастся.

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