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Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием и обсудил возвращение старообрядцев в страну, сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.

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«Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — сказал Корнилий, поблагодарив президента за то, что он взял на контроль переселение старообрядцев из-за рубежа.

По словам предстоятеля РПСЦ, в следующем году готовы вернуться в Россию 150 семей из Латинской Америки.

Также Корнилий выразил Путину благодарность за поддержку правительства при подготовке проведения форума в 2020 году, посвященного 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.

«Для старообрядцев это общий праздник», — уточнил он.

22 ноября в Брянской области была проведена реконструкция старообрядческого храма. Деньги на ремонтные работы собрали сами прихожане. Работы велись в Спасо-Преображенском храме в Клинцах.

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