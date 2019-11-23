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Барнаульский фотохудожник Александр Волобуев пропал в Москве

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Фото: vk.com/Союз фотохудожников России
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Алтайский фотограф Александр Волобуев не вернулся из Москвы, куда улетал на съезд профессионального сообщества, сообщает Союз фотохудожников России на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Был в Москве 16 ноября. 17 ноября должен был улететь домой, в Барнаул. Не улетел, телефон вне доступа», — написал союз.

Авторы поста просят сообщить, когда кто-либо видел мужчину, во что он был одет, куда поехал.

Александр Волобуев — один из наиболее известных фотографов и журналистов Алтайского края.

14 ноября в Москве пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова, страдающая болезнью Альцгеймера. Она вышла на прогулку с сиделкой, а когда ее помощница отвлеклась, Стерникова пропала из виду. На следующий день ее нашли.

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