МИД рассказал о результатах заседания суда в Гааге по спору с Украиной

Россия и Украина не достигли консенсуса на первом заседании межгосударственного арбитража в Гааге 21 ноября по инциденту в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает сайт МИД РФ в субботу, 23 ноября.

Теперь Международный арбитражный суд должен сам определиться по поводу неразрешенных вопросов, в том числе и по вопросу разделения процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный.

В ходе первого устанавливается наличие или отсутствие у арбитража компетенции рассматривать данное дело. В ходе второго происходит разбирательство дела по существу.

Суд должен принять процессуальные документы в ближайшее время, после чего разбирательство между двумя странами в связи с инцидентом в Керченском проливе вступит в практическую фазу.

25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться, три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе и были задержаны. В отношении 24 украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они были арестованы и доставлены в Москву.

В Киеве действия России назвали «актом военной агрессии», в некоторых регионах Украины было временно введено военное положение. Москва при этом заявила о намеренной провокации со стороны украинских властей.

В сентябре 2019 года моряков вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами. Передача Украине задержанных кораблей состоялась 18 ноября 2019 года.