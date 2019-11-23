Прямой эфир
Сюжет:

МИД рассказал о результатах заседания суда в Гааге по спору с Украиной

0
Фото: REUTERS/Eva Plevier
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Украина не достигли консенсуса на первом заседании межгосударственного арбитража в Гааге 21 ноября по инциденту в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает сайт МИД РФ в субботу, 23 ноября.

Суда туда: Киев забирает корабли перед встречей «нормандского формата»
В Москве призывают наполнить саммит в Париже содержанием, а не привязывать переговоры к датам

Теперь Международный арбитражный суд должен сам определиться по поводу неразрешенных вопросов, в том числе и по вопросу разделения процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный.

В ходе первого устанавливается наличие или отсутствие у арбитража компетенции рассматривать данное дело. В ходе второго происходит разбирательство дела по существу.

Суд должен принять процессуальные документы в ближайшее время, после чего разбирательство между двумя странами в связи с инцидентом в Керченском проливе вступит в практическую фазу.

25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться, три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе и были задержаны. В отношении 24 украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они были арестованы и доставлены в Москву.

В Киеве действия России назвали «актом военной агрессии», в некоторых регионах Украины было временно введено военное положение. Москва при этом заявила о намеренной провокации со стороны украинских властей.

В сентябре 2019 года моряков вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами. Передача Украине задержанных кораблей состоялась 18 ноября 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столтенберг высказался о передаче Украине задержанных кораблей
В Крыму напомнили условие прохождения кораблей Украины через Керченский пролив

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019