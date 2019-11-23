Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы

Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства. Преподаватель была задержана, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах в субботу, 23 ноября.

«У пруда на территории Московского зоопарка был найден предмет, похожий на взрывное устройство. Оно представляло собой жестяную банку с проводами и таймером», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. По словам учительницы, она планировала провести среди учеников урок, обучающий поведению при обнаружении взрывных устройств. Однако администрации зоопарка о своих планах она не сообщила. В итоге преподавателя доставили в отдел полиции и составили в отношении нее административный протокол, ей придется заплатить штраф.

В мае кондуктор в Чите «заминировал» троллейбус ради срыва рабочего дня.