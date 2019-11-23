На месте стрельбы в абхазском ресторане нашли 80 гильз

Прокуратура города Сухум обнаружила 80 стрелянных гильз на месте стрельбы в ресторане «Сан-Ремо», где были убиты два человека. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики в субботу, 23 ноября.

«Следователями и криминалистами с места происшествия изъяты образцы крови и более 80 стреляных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и пять гильз от пистолета неустановленного образца», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативная служба МВД обнаружила горящий автомобиль марки Toyota Mark II без регистрационных знаков. Он находился на заброшенной территории, прилегающей к депо железнодорожного вокзала города. В салоне были найдены автоматы Калашникова.

На сегодняшний день следователи провели осмотр тел погибших, изъяли видеозаписи с камер наблюдения. Назначены судебные экспертизы. Оперативная служба устанавливает местонахождение преступников.

Прокуратура возбудила уголовные дела по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенного группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

22 ноября министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что в столице Абхазии Сухуме произошла перестрелка в центре города. Он рассказал, что стрельба началась примерно в 14:40 по местному времени (13:30 мск). Трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, которые сидели на улице около ресторана «Сан-Ремо».

В результате беспорядочной стрельбы погибли два человека — Астамур Шамба и Алхас Авидзба, еще трое были доставлены в медучреждения республики с ранениями. Одна из пострадавших, работница ресторана, находится в крайне тяжелом состоянии. Опасности для жизни остальных нет.