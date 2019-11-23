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Корабль времен викингов обнаружили в Норвегии

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Фото: vg.no
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Археологи обнаружили в Норвегии корабль, возраст которого может составлять более тысячи лет, что соответствует эпохе викингов.

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Как сообщает издание VG, норвежские исследователи нашли судно с помощью георадара в губернии Мёре-ог-Ромсдал. Корабль был обнаружен в ходе картографирования местности острова Эдой.

Отмечается, что находка может иметь национальное и даже международное значение. Ученые считают, что она может свидетельствовать о важной роли этой местности в истории.

В марте археологи в Норвегии с помощью георадара обнаружили деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 м на территории заповедника Борре.

Викинги использовали ладьи для погребения военачальников. Судно или лодка с телом обычно покрывались насыпью. На данный момент известно только три хорошо сохранившихся подобных корабля.

Последний был найден в октябре 2018 года на месте древнего захоронения викингов. 20-метровый корабль закопан на глубине 1,5 м под землей.

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