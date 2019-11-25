Душа толпы: один день пастора в мятежном Гонконге

Кеунг говорит, что он извлек несколько уроков за время нахождения на улицах среди протестующих, о них он рассказывает в своих проповедях. «Не думайте, что вы не являетесь частью всего этого, — говорит он своим ученикам, глаза которых расширяются от услышанного. — Каждый из вас — соучастник, влияющий на будущее Гонконга и всего мира…»