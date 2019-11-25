Душа толпы: один день пастора в мятежном Гонконге

Пастор Алан Кеунг уже пять месяцев трудится на улицах Гонконга, где продолжаются жестокие столкновения протестующих с полицией. На черном шлеме 28-летнего святого отца написано слово «пастор» на английском и китайском и нарисован католический крест. «Моя миссия — донести любовь Бога до толпы», — говорит он. Как это происходит — в фоторепортаже «Известий»
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Находиться на улицах Гонконга сейчас опасно, поэтому кроме шлема с крестом у проповедника есть жилет со светоотражающими элементами и противогаз. Молиться, взяв за руки растерявшихся людей, иногда приходится прямо в гуще событий
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Часто он пытается успокоить разъяренных местных жителей словом, сглаживая возникающие на улицах конфликты
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Иногда вместе с волонтерами он помогает и раненым полицейским, которые в этом нуждаются. Летом пришлось защищать стражей порядка от обезумевшей толпы, которая на них нападала
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Однако ситуация становится всё серьезнее, напряженность нарастает. Кроме слезоточивого газа полиция применяет резиновые пули, протестующие тоже вооружаются — «коктейлями Молотова», самодельными луками, камнями и другими подручными средствами. Во всех вузах Гонконга, где сосредоточено протестное движение, отменены занятия
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Алан промывает глаза пострадавшим от слезоточивого газа прохожим раствором соды, который носит с собой в бутылке
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Иногда во время столкновений пастору тоже достается, но он справляется самостоятельно, с Божьей помощью
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Помощь протестующим Алан оказывает в свободное от основной работы время — службы в одной из часовен Гонконга. Кеунг проповедует уже семь лет, в его приходе насчитывается около 30 человек, в основном это молодежь
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
После молитвы он выводит свою паству на линейку и проводит другие развивающие занятия
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
И успевает в перерывах побеседовать с прихожанами по душам
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
«Я не тот, кто сидит в церкви и говорит о гуманности, справедливости и морали, игнорируя то, что происходит на передовой, — говорит он. — Я хочу быть с людьми, когда это необходимо»
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Кеунг говорит, что он извлек несколько уроков за время нахождения на улицах среди протестующих, о них он рассказывает в своих проповедях. «Не думайте, что вы не являетесь частью всего этого, — говорит он своим ученикам, глаза которых расширяются от услышанного. — Каждый из вас — соучастник, влияющий на будущее Гонконга и всего мира…»
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