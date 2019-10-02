Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил еще одного робота на астероид Рюгу

Японская космическая межпланетная станция «Хаябуса-2» сблизилась с поверхностью астероида Рюгу и сбросила на его поверхность ровер MINERVA-II2. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба японского космического агентства JAXA.

По данным ТАСС, снижение к точке, где «астероидоход» должен был отделиться от космического аппарата, зонд начал в субботу. 2 октября пилоты миссии оценили обстановку и приняли решение о его посадке.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. Зонд запустили к Красной планете еще в декабре 2014 года. 20 марта на астероиде были обнаружены минералы с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода, которые при определенных условиях могут стать водой.

На поверхность астероида «Хаябуса-2» совершал посадку в июле. Зонд создал искусственный кратер на поверхности астероида и приступил к сбору пород. Их изучение может пролить свет на возникновение Солнечной системы.