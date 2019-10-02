Обвиняемому в нападении на полковника СК РФ грозит пожизненное заключение

Суд арестовал обвиняемого в нападении на полковника СК РФ. Сергей Григорьев останется под стражей на 2 месяца. Ему грозит пожизненное заключение. Мужчина во вторник ударил ножом полковника Владислава Капустина. Ранение пришлось в область сердца, была задета аорта. Капустин умер в больнице. На Григорьева заведено уголовное дело.