Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией. Об этом 2 октября пишет РИАМО.

Жизнь женщины из подмосковного Серпухова изменилась в 2017 году, когда муж вывез ее в лес и отрубил кисти обеих рук в порыве ревности. Врачам удалось спасти одну кисть, а вместо второй девушке установили бионический протез.

Как отмечает сайт kp.ru, книга «Счастлива без рук» — откровенный рассказ о том, как развивались события в их семье, о самом страшном дне ее жизни, суде, о детях и людях. Писать книгу Грачевой помогала мать, Инна Шейкина, журналистка, много лет проработавшая на серпуховском телевидении. Издание уже доступно в книжных магазинах.