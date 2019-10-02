Пресс-секретарь Яценюка опровергла информацию о назначении его вице-премьером

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк не ведет переговоров о своем назначении на пост первого вице-премьера в действующем кабинете министров. Об этом сообщила в среду, 2 октября, пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

«Как пресс-секретарь лидера «Народного фронта», официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности. Никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется», — написала она в Facebook.

Ранее в этот же день издание «Страна.ua» написало со ссылкой на источники в кабмине, что Яценюк может занять пост первого вице-премьера. Предполагалось, что один из деятелей майдана займется переговорами с Международным валютным фондом (МВФ) с целью открытия новой кредитной линии Киеву, передает НСН. В правительстве могут быть востребованы его большие связи на Западе, передает RT.

Яценюк занимал должность главы правительства государства в 2014–2016 годах. Его сменил Владимир Гройсман. 29 августа 2019 года Верховная рада утвердила Алексея Гончарука премьер-министром страны.