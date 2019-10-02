Прямой эфир

Пресс-секретарь Яценюка опровергла информацию о назначении его вице-премьером

0
Фото: TASS/Danil Shamkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк не ведет переговоров о своем назначении на пост первого вице-премьера в действующем кабинете министров. Об этом сообщила в среду, 2 октября, пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

«Как пресс-секретарь лидера «Народного фронта», официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности. Никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется», — написала она в Facebook.

Ранее в этот же день издание «Страна.ua» написало со ссылкой на источники в кабмине, что Яценюк может занять пост первого вице-премьера. Предполагалось, что один из деятелей майдана займется переговорами с Международным валютным фондом (МВФ) с целью открытия новой кредитной линии Киеву, передает НСН. В правительстве могут быть востребованы его большие связи на Западе, передает RT.

Яценюк занимал должность главы правительства государства в 2014–2016 годах. Его сменил Владимир Гройсман. 29 августа 2019 года Верховная рада утвердила Алексея Гончарука премьер-министром страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский внес в раду проекты изменений в конституцию
Рада утвердила Гончарука премьером Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019