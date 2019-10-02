Лидеры Донбасса приветствовали принятие «формулы Штайнмайера»

Главы неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник приветствовали принятие «формулы Штайнмайера». Главы ДНР и ЛНР назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условий».