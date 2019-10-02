Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — это конкурс не только для студентов, но и для работодателей и вузов. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России, глава совета ассоциации организаторов проекта Сергей Кириенко на открытии мероприятия, передает «РИА Новости» в среду, 2 октября.

«Конечно, олимпиада — это соревнование для студентов, но, если вы прислушались, вы почувствовали, что не только. Это соревнование и для работодателей... это реальное соревнование для вузов», — сказал он. Несмотря на то что рейтинг учебных заведений по итогам не публикуется, каждый ректор смотрит на результаты и делает выводы.

Замглавы администрации российского лидера отметил, что, заканчивая вуз, студент в том числе должен «научиться учиться, потому что учиться и переучиваться придется потом всю жизнь».

Он также отметил, что в самостоятельную, взрослую рабочую деятельность нужно входить с пониманием, что за свою жизнь каждый сам несет ответственность.

Руководитель проекта Валерия Касамара рассказала ТАСС, что организаторы, начиная со 2 октября и до 18 ноября, принимают заявки на участие в состязании, которое проходит уже в третий раз.

Для регистрации нужно заполнить форму на сайте и выбрать направления. Один и тот же студент может участвовать по нескольким направлениям.

«Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуется при поддержке Минобрнауки. Направлен на развитие системы социальных лифтов в стране и поддержку талантливых студентов разных специальностей. Конкурс позволит им продолжить обучение в ведущем вузе государства и начать карьеру в крупной компании.

Первая олимпиада состоялась в 2017 году, на участие в ней поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Призерами тогда стали 2030 человек.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что Mail.ru Group вместе с ведущими техническими вузами страны, МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана, 6 октября запустит олимпиаду по программированию «Технокубок 2020» для учащихся 8–11 классов. Победители и призеры смогут поступить на профильные факультеты МФТИ без экзаменов.