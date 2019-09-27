Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса

Проходящий в Казани финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» войдет в Книгу рекордов Гиннесса по числу одновременно соревнующихся IT-специалистов — более 3 тыс. человек. ​Об этом говорится в пресс-релизе мероприятия, поступившем в распоряжение «Известий» в пятницу, 27 сентября.

Конкурс является проектом президентской платформы — Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей».

«Финал конкурса может стать крупнейшим хакатоном (когда специалисты вместе решают какую-либо проблему на время. — Ред.) не только в России и Европе, но и в мире — мы ожидаем свыше 3 тыс. человек. Он будет проходить по трем направлениям — его участниками станут победители регионального этапа, а также студенческие и школьные команды», — приводит пресс-служба слова руководителя конкурса «Цифровой прорыв» Олега Мансурова.

Мероприятие пройдет в Казани с 27 по 29 сентября. В финале поучаствуют 440 команд, успешно прошедших заочный этап, который проводился в июле в 40 городах России. Всего будет представлено 26 номинаций.

Команды будут решать задачи, предоставленные им компаниями-партнерами конкурса, среди которых «Росатом», «Ростелеком», ПАО «Газпром нефть», «Аэрофлот», «Мегафон», МТС и др.

Спикерами мероприятия станут зампредседателя правительства России Максим Акимов, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и др.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Его цель — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов страны. Отборочный этап проводился по направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. Его прошли 19 203 человека.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих российских компаниях, выиграть денежный приз для команды на сумму 500 тыс. рублей и получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Также у конкурсантов будет возможность учиться по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

«Россия — страна возможностей» учреждена указом президента России Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Основными целями организации являются: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, создание эффективных социальных лифтов в государстве. Наблюдательный совет АНО возглавляет российский лидер.