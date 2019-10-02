МИД России позитивно оценил подписание «формулы Штайнмайера»
Москва позитивно оценила итоги контактной группы в Минске. Ранее Украина согласилась на применение в Донбассе «формулы Штайнмайера». Договор подписали все участники Контактной группы в Минске, включая главу киевской делегации Леонида Кучму.
Москва позитивно оценила итоги контактной группы в Минске. Ранее Украина согласилась на применение в Донбассе «формулы Штайнмайера». Договор подписали все участники Контактной группы в Минске, включая главу киевской делегации Леонида Кучму.