Президенты России и Ирана обсудили двусторонние отношения на полях саммита Евразийского экономического союза. В ходе беседы Владимир Путин и Хасан Роухани также затронули иранскую ядерную сделку, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.