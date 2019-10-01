Россиянка стала самой сильной женщиной в мире

Самая сильная в мире женщина живет в российском Курске. Юлия Савченко победила в мировом турнире по силовому экстриму. Девушка смогла удержать на вытянутых руках штангу в 15 кг. Кроме того, Савченко удалось перенести груз в 70 кг на 40 м. Притом что сама Юлия весит всего 70 кг. Спортсменка не только участвует в состязаниях, но и тренирует других. Еще несколько лет назад девушка работала экономистом, со временем решила изменить жизнь и уйти в спорт.