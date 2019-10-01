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Охотник в Башкирии случайно ранил из ружья священника

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Полицейские в Башкирии устанавливают обстоятельства ранения священника в лесу, в ногу которого выстрелил охотник, приняв его за животное. Об этом «РИА Новости» 1 октября сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в лесу Зилаирского района Башкирии. Местный житель охотился в лесу с зарегистрированным оружием, в то время как священник шел по лесной тропе. Охотник принял его за животного и выстрелил, отмечает телеканал «Звезда».

В результате происшествия священник получил ранение в ногу, ему оказали медицинскую помощь. По данным сайта kp.ru, пострадавший оказался штатным клириком из оренбургского монастыря. Батюшка приехал в гости к своему другу из Сибая и тоже решил поохотиться.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Назначена судмедэкспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В августе сообщалось, что в Пряжнинском районе Республики Карелия во время охоты погиб 36-летний житель Петрозаводска.

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