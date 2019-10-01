Филиалы центра поддержки беременных женщин появятся в Удмуртии

В Удмуртской Республике до конца года откроются филиалы Центра медико-социальной поддержки беременных женщины в Глазове и Яре. В ближайшие полгода такие кабинеты планируют открыть в Воткинске, Ижевске и Сарапуле.

Как сообщает пресс-служба республиканского минздрава, в кабинетах будут оказывать комплексную поддержку будущим мамам, которые попали в трудную жизненную ситуацию и планируют прервать беременность. Помимо личной встречи, женщина сможет направить свой вопрос на электронную почту, отмечает ИА «Сусанин».

В марте 2019 года на базе Республиканского центра медицинской профилактики начал работу Центр медико-социальной поддержки беременных женщин. Здесь создали условия для реабилитации и адаптации женщин в обществе и семье.

За время работы Центра поддержки его посетили 463 женщины, 65 из которых решили сохранить ребенка.