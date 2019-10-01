Отколовшийся в Антарктиде рекордный айсберг растает через пару лет

Айсберг D28, ставший самым крупным из откалывавшихся за последние 50 лет в Восточной Антарктиде, полностью растает в течение нескольких лет, рассказал «Известиям» замдиректора Института географии РАН, кандидат географических наук Николай Осокин.

Айсберг откололся от шельфового ледника Эймери 26 сентября. D28 с толщиной около 210 метров и площадью 1,6 тыс. кв км лишь немного уступает в размерах шотландскому острову Скай.

«Айсберг не монолит, имеет неоднородное строение. В слабых местах он начнет трескаться и через несколько месяцев большая плита развалится на несколько меньших. Через год-полтора сложно будет представить, что такая плита монолитная плавала», — сказал ученый.

Опасность судам D28 не представляет, потому что современные суда оснащены средствами доступа к космическому наблюдению за айсбергами, отметил Осокин.

Тем не менее, при встрече с таким крупным айсбергом судам придется менять свой курс, заключил ученый.

Последний раз столь крупный айсберг откалывался от ледника Эймери в начале 1960-х. Площадь того айсберг составила 9 тыс. кв км.