Маркировка лекарств против редких заболеваний станет обязательной в РФ

Лекарства против редких заболеваний начнут маркировать в обязательном порядке. Речь идёт в том числе о медикаментах против гемофилии, рассеянного склероза и муковисцидоза, а также о средствах, которые помогают восстанавливаться после трансплантации органов и тканей. Это самые дорогие препараты — пациенты получают их бесплатно за счет государства. Маркировка позволяет отслеживать весь путь товара от завода до пациента. С января она станет обязательной для всех лекарств в России.