В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят законопроект «О негосударственных судебных исполнителях»

10 октября в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция на тему: «Законопроект «О негосударственных судебных исполнителях», как инструмент решения проблемы корпоративных долгов в России».

Участники пресс-конференции:

Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ.

Иван Рыков, председатель Комиссии по финансовой безопасности ТПП РФ.

Евгений Шулепов, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по финансовому рынку.

Айрат Фаррахов, депутат ГосДумы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Несмотря на все усилия властей и ФССП сумма просроченной задолженности юрлиц в РФ растет. На конец 2018 года общая сумма дебиторской задолженности в России составила 46,6 трлн. рублей. Просроченная задолженность юрлиц составляет почти 6 трлн. рублей. Объем просроченных долгов составляет более 30% всех доходов федерального бюджета РФ. Дальнейший рост проблемных активов может привести к долговому кризису и цепной реакции банкротств по всей стране.

В пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудят, как обстоят дела с просроченной задолженностью юрлиц, в том числе, что происходит в сфере принудительного взыскания задолженности в России, какой эффект даст создание института негосударственных судебных исполнителей, на каких принципах будет работать новая структура и как избежать повторения негативного опыта рынка коллекторских услуг.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815. Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты. Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.