В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят законопроект «О негосударственных судебных исполнителях»
10 октября в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция на тему: «Законопроект «О негосударственных судебных исполнителях», как инструмент решения проблемы корпоративных долгов в России».
Участники пресс-конференции:
- Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ.
- Иван Рыков, председатель Комиссии по финансовой безопасности ТПП РФ.
- Евгений Шулепов, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по финансовому рынку.
- Айрат Фаррахов, депутат ГосДумы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Несмотря на все усилия властей и ФССП сумма просроченной задолженности юрлиц в РФ растет. На конец 2018 года общая сумма дебиторской задолженности в России составила 46,6 трлн. рублей. Просроченная задолженность юрлиц составляет почти 6 трлн. рублей. Объем просроченных долгов составляет более 30% всех доходов федерального бюджета РФ. Дальнейший рост проблемных активов может привести к долговому кризису и цепной реакции банкротств по всей стране.
В пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудят, как обстоят дела с просроченной задолженностью юрлиц, в том числе, что происходит в сфере принудительного взыскания задолженности в России, какой эффект даст создание института негосударственных судебных исполнителей, на каких принципах будет работать новая структура и как избежать повторения негативного опыта рынка коллекторских услуг.
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