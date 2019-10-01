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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят законопроект «О негосударственных судебных исполнителях»

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Фото: Global Look Press/Jiri Hubatka/imagebroker
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10 октября в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция на тему: «Законопроект «О негосударственных судебных исполнителях», как инструмент решения проблемы корпоративных долгов в России».

Участники пресс-конференции:

  • Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ.
  • Иван Рыков, председатель Комиссии по финансовой безопасности ТПП РФ.
  • Евгений Шулепов, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по финансовому рынку.
  • Айрат Фаррахов, депутат ГосДумы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Несмотря на все усилия властей и ФССП сумма просроченной задолженности юрлиц в РФ растет. На конец 2018 года общая сумма дебиторской задолженности в России составила 46,6 трлн. рублей. Просроченная задолженность юрлиц составляет почти 6 трлн. рублей. Объем просроченных долгов составляет более 30% всех доходов федерального бюджета РФ. Дальнейший рост проблемных активов может привести к долговому кризису и цепной реакции банкротств по всей стране.

В пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудят, как обстоят дела с просроченной задолженностью юрлиц, в том числе, что происходит в сфере принудительного взыскания задолженности в России, какой эффект даст создание института негосударственных судебных исполнителей, на каких принципах будет работать новая структура и как избежать повторения негативного опыта рынка коллекторских услуг.

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