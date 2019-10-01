Найден способ взломать сотни миллионов iPhone

Большинство устройств на платформе iOS уязвимы. Исследователь информационной безопасности рассказал, как взломать несколько моделей iPhone — от A5 до A11. Код Checkm8 на микросхеме BootROM запускается во время загрузки iPhone и предоставляет доступ на уровне системы. Исправить уязвимость возможно только при замене компонентов. Через различные недостатки системы безопасности взломщик получает полный контроль над устройством. Но недостатком защиты можно воспользоваться только через USB, и для этого требуется физический доступ к устройству.