Заседание дискуссионного клуба «Валдай» стартовало в Сочи

Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба Валдай стартовало в Сочи. Тема нынешнего года — «Заря Востока и мировое политическое устройство». На встрече клуба обсуждают изменения в мире, в котором растет роль Азии, а отличное от западного мировоззрение и устройство выдвигаются на передний план. Главное нововведение «Валдая-2019» — большой упор на практику.

В его рамках — несколько сессий, на которых внимание экспертов будет сосредоточено на проблемах развития взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китаем, Индией, Японией, а также на политике РФ на ближневосточном направлении, в частности в отношении Сирии и Ирана. Две специальные сессии клуба впервые будут посвящены направлениям, которые ранее не входили в программы «Больших Валдаев», — Африка и мировые энергетические рынки. Заседание клуба продлится с 30 сентября по 3 октября. Его участники — более 140 экспертов.