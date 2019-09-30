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Известный подмосковный тренер по гандболу умер в возрасте 43 лет

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Тренер по гандболу спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) в подмосковном Протвино Андрей Евдокимов скончался в Твери в возрасте 43 лет. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил директор учебного заведения Василий Земский.

В Тверь Евдокимов направился для участия в ветеранском матче по гандболу, уточняет НСН.

По его словам, Евдокимов воспитал около 300 спортсменов высокого уровня, многие из которых становились победителями и призерами областных, всероссийских и международных соревнований. Среди его знаменитых учеников такие спортсмены, как Арсений Макаров, Андрей Жуков, Николай Овчинников, Павел Комаров и Денис Щекин.

Весной этого года Евдокимов перенес операцию по удалению тромба.

5 августа сообщалось, что тренер Евгений Трефилов покинул женскую гандбольную сборную России и стал вице-президентом Федерации гандбола страны (ФГР).

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