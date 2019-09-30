В Париже прошла церемония прощания с Жаком Шираком

Тысячи парижан пришли проститься с Жаком Шираком. Неофициальная панихида состоялась в Доме инвалидов. Люди несли с собой розы и яблоки — символ предвыборной кампании Ширака. Соболезнования в золотых книгах оставили 5 тысяч человек. Главная церемония прощания

пройдёт в церкви Сен-Сюльпис