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Обвиненный на Филиппинах россиянин рассказал о наркотрафике в аэропортах

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Фото: facebook.com/yuriy.hvoya
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Российский гражданин Юрий Кирдюшкин, оправданный на Филиппинах по обвинению в перевозке крупной партии кокаина, вышел из тюрьмы. В итоге суд согласился с доводами защиты: в аэропорту Дубая в багаже россиянина не нашли ничего нелегального, а в Манилу сумка прибыла вскрытой.

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В первом интервью после освобождения из тюрьмы Кирдюшкин рассказал «Известиям» о своем опыте и о том, как это может помочь другим людям.

«Никаких претензий у филиппинских властей ко мне не осталось, — сказал он. — Остается только получить разрешение на выезд — с точки зрения бюро миграции я тут нахожусь нелегально. На днях поедем с российскими дипломатами улаживать формальности».

Также он рассказал, что люди из мексиканского наркокартеля, с которыми он находился в тюрьме, объяснили принцип работы схемы наркотрафика через самолеты. По его словам, в некоторых аэропортах какие-то сотрудники работают на наркомафию.

«Как бывает — прилетаешь куда-нибудь, а багажа твоего нет. Тебе сказали, что его потеряли, а на самом деле за те дни, что ты ждешь, чемодан вскрывали и перевозили в нем что-то запрещенное», — добавил Кирдюшкин.

Он отметил, что полицейским надо отчитываться о своей работе, поэтому время от времени они кого-то подставляют таким образом.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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